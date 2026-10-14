मेरठ नीले ड्रम हत्याकांड में आज सजा का फैसला, सौरभ की मां बोलीं- फांसी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

सौरभ की मां ने अपने बेटे के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के हत्यारों को फांसी नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्याय की लड़ाई का अंत तभी होगा, जब मुस्कान-साहिल को फांसी दी जाएगी। तभी सौरभ की आत्मा को शांति मिलेगी। 30 सितंबर को फैसला सुनाते समय जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा था कि सबूतों से साबित होता है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नीले ड्रम में भर दिया।