आरोपी के चंगुल से किसी तरह निकलकर युवती 24 नवंबर की दोपहर करीब 1:30 बजे बचाओ-बचाओ चिल्लाते हुए होटल से बाहर की ओर भागी। इसी दौरान पीछे से आए सलमान ने सड़क पर ही युवती को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, जिससे वह नीचे गिर गई। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी युवती को जबरन गोद में उठाकर वापस होटल के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से दोनों सड़क पर गिर पड़े। शोर-शराबा सुनकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। भीड़ बढ़ती देख आरोपी सलमान मौके से फरार हो गया।