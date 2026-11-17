Kankarkhera Murder Case: "हमने उसे कई बार समझाया कि बहन से बात करना बंद कर दे, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। जब बातचीत बंद नहीं हुई तो हमने उसे रास्ते से हठाने की साजिश रची और मार डाला। इसके बाद शव को भोला झाल के पास गंगनहर में फेंक दिया।" कंकरखेड़ा के 21 वर्षीय रोहित की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में ये बातें कबूल की। पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मामला कंकरखेड़ा के सिंधावली गांव का है। यहां का रोहित एक नवंबर को लापता हो गया था। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार को रोहित के परिजन एसपी कर्यालय पहुंचे और हंगामा शुरु कर दिया। इस दौरान उन्होंने चार युवकों पर रोहित को गायब करने का आरोप लगाया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने सोमवार को चार आरोपियों अक्षय, कुणाल, अमित और जतिन को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया कि रोहित का गांव निवासी सुजल की बहन से प्रेम प्रसंग था। सुजल ने उसे अपनी बहन से बात करने से मना किया था। इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत जारी रही। इसी रंजिश में सुजल ने अपने चचेरे भाई अक्षय और दोस्तों संग मिलकर रोहित की हत्या की साजिश रची।
एक नवंबर को उन्होंने रोहित को फोन कर भोला झाल पर बुलाया। वहां पहुंचते ही उसे घेर लिया गया। शुरुआती जांच के मुताबिक, अक्षय ने गला दबाकर रोहित की हत्या की। इस दौरान सुजल, कुणाल, जतिन और अमित मौके पर मौजूद थे। राज छिपाने के लिए आरोपियों ने शव गंगनहर में फेंक दिया। हत्या के बाद सभी ने शराब पी और गांव लौट आए।
पुलिस ने बताया कि पकड़े गए चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। फरार आरोपी सुजल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। वहीं, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भोला झाल व आसपास गंगनहर में शव की तलाश कर रही हैं।
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