Kankarkhera Murder Case: "हमने उसे कई बार समझाया कि बहन से बात करना बंद कर दे, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। जब बातचीत बंद नहीं हुई तो हमने उसे रास्ते से हठाने की साजिश रची और मार डाला। इसके बाद शव को भोला झाल के पास गंगनहर में फेंक दिया।" कंकरखेड़ा के 21 वर्षीय रोहित की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में ये बातें कबूल की। पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।