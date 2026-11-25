हादसे में जान गंवाने वाला दूसरा छात्र आर्यन चौरसिया (14) अफजलपुरवारी गांव के ही प्रेम कुमार चौरसिया का बेटा था। आर्यन दो भाइयों में छोटा था और 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता घर पर ही मेडिकल स्टोर चलाते हैं। आर्यन भी स्कूल की ओर से आगरा घूमने गई बस में सवार होकर गया था। घटना के बाद से आर्यन के घर पर दिनभर शोक-संवेदना जताने वालों का तांता लगा रहा। इसी हादसे में गांव का छात्र पीयूष भी घायल हुआ है। परिजनों को उम्मीद थी कि बच्चे टूर से लौटकर ताजमहल और आगरा घूमने के अपने अनुभव साझा करेंगे, लेकिन इस हादसे ने पीड़ित परिवारों के साथ ही हर किसी को झकझोर कर रख दिया।