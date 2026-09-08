3 महीने पहले ट्रेनिंग पूरी कर संभाली थी ड्यूटी, कौशांबी थाने में गोली लगने से महिला सिपाही की मौत

Kaushambi Lady Constable Death:उत्तर प्रदेश के कौशांबी स्थित महिला थाना मंझनपुर में तैनात 28 साल की महिला कॉन्स्टेबल प्रियंका यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मंगलवार सुबह अचानक उसकी रायफल से गोली चल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। साथी पुलिसकर्मी उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।