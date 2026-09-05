बच्चों को पढ़ाने का अनोखा अंदाज बना पहचान, कौशांबी की शालिनी कुशवाहा को मिला ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार’

National Teacher Award 2026: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक शिक्षिका ने अपने पढ़ाने के अनोखे तरीके से पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। चायल ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय रसूलाबाद कोइलहा में तैनात शालिनी कुशवाहा को आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के खास मौके पर 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026' से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान सौंपा। इस साल देशभर से कुल 48 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक शामिल हैं। कौशांबी के अलावा गाजियाबाद से डॉ. रेणु त्रिपाठी, बलिया से इफ्तिखार खान और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले (नैनीडांडा ब्लॉक) से गबर सिंह बिष्ट ने भी यह गौरव हासिल किया है।