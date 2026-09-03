‘शरीर पर 5 किलो सोना, 4.5 किलो के चांदी के जूते’, कौन हैं कानपुर के गूगल गोल्डन बाबा? जानिए क्यों हैं चर्चा में

मनोज सेंगर की पहचान सिर्फ एक कृष्ण भक्त तक सीमित नहीं है। वह अपने शरीर पर भारी मात्रा में सोना पहनने के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। बाबा करीब 5 किलो सोना हर वक्त अपने शरीर पर पहनकर रखते हैं जिसमें भारी भरकम चेन हार और अंगूठियां शामिल हैं। 2015 से पहले उन पर कई हमले हो चुके थे इसलिए वह सुरक्षा के लिए सोने से मढ़ी हुई एक रिवॉल्वर रखते थे। लेकिन लड्डू गोपाल के जीवन में आने के बाद उन्होंने वह रिवॉल्वर हमेशा के लिए छोड़ दी।