Kanpur News: आसमान से खेत में आ गिरा ट्विन इंजन विमान, पायलट सहित दो की मौत

पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघुबीर लाल ने बताया कि थाना ग्वालटोली अन्तर्गत ग्राम नत्थापुरवा क्षेत्र के बाहरी इलाके में गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से टेक-ऑफ किए गए (टेकनम एयरक्राफ्ट) 4-सीटर डुअल इंजन विमान में करीब 11:50 बजे दुर्घटना होने से इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया (गुजरात) एवं ट्रेनी अभिषेक पुजारी (कर्नाटक) की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। घटना की सूचना DGCA को दे दी गई है। तकनीकी एवं अन्य विस्तृत जांच DGCA की टीम द्वारा की जाएगी।