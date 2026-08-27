पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस-ट्रक की भिड़ंत, गुरुग्राम से बिहार जा रहे 3 यात्रियों की मौत, 20 घायल

Bus Truck Collision: गुरुग्राम से गोरखपुर होते हुए बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस गुरुवार सुबह अयोध्या में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। यात्रियों के मुताबिक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस का चालक बार-बार वाहन रोक रहा था। यात्रियों ने कथित तौर पर उसे ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन बस नहीं रोकी। गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बल्दीराय थाना क्षेत्र में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी।