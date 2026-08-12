Kumar Vishwas Court Case: 2014 के पुराने केस में कुमार विश्वास को कोर्ट का समन, 27 अगस्त को पेश होने का आदेश

कुमार विश्वास के लिए 2014 का अमेठी चुनाव राजनीतिक रूप से भी खास रहा था। आम आदमी पार्टी ने उन्हें कांग्रेस के तत्कालीन उम्मीदवार राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा था। उसी चुनावी दौर में अलग-अलग घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे। कुमार विश्वास से जुड़ा यह मामला भी उसी चुनावी गतिविधि से संबंधित है। अब करीब एक दशक से ज्यादा समय बाद अदालत की ओर से जारी समन के कारण यह पुराना मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। 27 अगस्त की सुनवाई में अदालत की अगली कार्रवाई क्या रहती है, इस पर अब नजर रहेगी।