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सुल्तानपुर

Kumar Vishwas Court Case: 2014 के पुराने केस में कुमार विश्वास को कोर्ट का समन, 27 अगस्त को पेश होने का आदेश

Kumar Vishwas Amethi Case: कुमार विश्वास से जुड़े 2014 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। अदालत ने कुमार विश्वास, सोमनाथ भारती और सत्येंद्र जैन समेत आरोपियों को 27 अगस्त को पेश होने के लिए तलब किया है।
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सुल्तानपुर

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Dimple Yadav

Aug 12, 2026

Kumar Vishwas News Kumar Vishwas Court Case Kumar Vishwas Summons

कुमार विश्वास को पुराने केस में कोर्ट का समन (photo- x @DrKumarVishwas)

Kumar Vishwas Summons: कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता डॉ. कुमार विश्वास से जुड़े करीब 12 साल पुराने चुनावी मामले ने एक बार फिर कानूनी मोड़ ले लिया है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में कुमार विश्वास समेत आरोपियों को समन जारी किया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है।

यह मामला उस दौर का है, जब कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता से जुड़े आरोप लगाए गए थे।

12 साल पुराना मामला फिर क्यों आया चर्चा में?

मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में कुमार विश्वास और उनके सहयोगियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसके बाद से केस की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।

कुमार विश्वास समेत इन लोगों के खिलाफ मामला

इस मामले में कुमार विश्वास के अलावा आम आदमी पार्टी के तत्कालीन नेता सोमनाथ भारती और सत्येंद्र जैन समेत अन्य लोगों के नाम भी सामने आए थे। पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मामला अदालत में विचाराधीन है। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपियों की अदालत में मौजूदगी को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सभी संबंधित आरोपियों को अगली तारीख पर पेश होने के लिए समन जारी किया।

कोर्ट ने 27 अगस्त को बुलाया

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की है। कुमार विश्वास को उस तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होकर मामले की कार्यवाही में शामिल होना होगा। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि समन जारी होना किसी व्यक्ति के दोषी साबित होने के बराबर नहीं है। मामले में अदालत की आगे की कार्यवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही कानूनी स्थिति तय होगी।

चुनावी मैदान से कोर्ट तक पहुंचा था मामला

कुमार विश्वास के लिए 2014 का अमेठी चुनाव राजनीतिक रूप से भी खास रहा था। आम आदमी पार्टी ने उन्हें कांग्रेस के तत्कालीन उम्मीदवार राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा था। उसी चुनावी दौर में अलग-अलग घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे। कुमार विश्वास से जुड़ा यह मामला भी उसी चुनावी गतिविधि से संबंधित है। अब करीब एक दशक से ज्यादा समय बाद अदालत की ओर से जारी समन के कारण यह पुराना मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। 27 अगस्त की सुनवाई में अदालत की अगली कार्रवाई क्या रहती है, इस पर अब नजर रहेगी।

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Akash Anand

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Updated on:

12 Aug 2026 01:14 pm

Published on:

12 Aug 2026 01:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / Kumar Vishwas Court Case: 2014 के पुराने केस में कुमार विश्वास को कोर्ट का समन, 27 अगस्त को पेश होने का आदेश

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