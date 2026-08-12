Kumar Vishwas Court Case: 2014 के पुराने केस में कुमार विश्वास को कोर्ट का समन, 27 अगस्त को पेश होने का आदेश

कुमार विश्वास को पुराने केस में कोर्ट का समन (photo- x @DrKumarVishwas)
Kumar Vishwas Summons: कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता डॉ. कुमार विश्वास से जुड़े करीब 12 साल पुराने चुनावी मामले ने एक बार फिर कानूनी मोड़ ले लिया है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में कुमार विश्वास समेत आरोपियों को समन जारी किया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है।
यह मामला उस दौर का है, जब कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता से जुड़े आरोप लगाए गए थे।
मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में कुमार विश्वास और उनके सहयोगियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसके बाद से केस की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
इस मामले में कुमार विश्वास के अलावा आम आदमी पार्टी के तत्कालीन नेता सोमनाथ भारती और सत्येंद्र जैन समेत अन्य लोगों के नाम भी सामने आए थे। पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मामला अदालत में विचाराधीन है। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपियों की अदालत में मौजूदगी को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सभी संबंधित आरोपियों को अगली तारीख पर पेश होने के लिए समन जारी किया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की है। कुमार विश्वास को उस तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होकर मामले की कार्यवाही में शामिल होना होगा। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि समन जारी होना किसी व्यक्ति के दोषी साबित होने के बराबर नहीं है। मामले में अदालत की आगे की कार्यवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही कानूनी स्थिति तय होगी।
कुमार विश्वास के लिए 2014 का अमेठी चुनाव राजनीतिक रूप से भी खास रहा था। आम आदमी पार्टी ने उन्हें कांग्रेस के तत्कालीन उम्मीदवार राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा था। उसी चुनावी दौर में अलग-अलग घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे। कुमार विश्वास से जुड़ा यह मामला भी उसी चुनावी गतिविधि से संबंधित है। अब करीब एक दशक से ज्यादा समय बाद अदालत की ओर से जारी समन के कारण यह पुराना मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। 27 अगस्त की सुनवाई में अदालत की अगली कार्रवाई क्या रहती है, इस पर अब नजर रहेगी।
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