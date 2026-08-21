About IPS Charu Nigam: कौन हैं IPS चारू निगम? 6 महीने में ही हो गया ट्रांसफर; दरोगा पर भड़कने का वीडियो भी हो चुका वायरल

दरअसल, चारू निगम एक मामले को लेकर मीडिया को जानकारी दे रही थीं। इसी दौरान उनके पास खड़े एक दरोगा का मोबाइल फोन बज गया। दरोगा फोन पर बात करने के लिए थोड़ा किनारे चला गया, लेकिन उसका फोन पर बात करना एसपी का ध्यान खींच रहा था। इससे नाराज होकर चारू निगम ने सख्त लहजे में कहा, "अरे यार तुम ही बोल लो यहां पर।" इसके बाद दरोगा वहां से हट गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।