‘DM, SP और CM बन चुके तो आरक्षण की क्या जरूरत’, ओपी राजभर के बयान से फिर गरमाई सियासत

शिवपाल यादव की ओर से आजम खान को गृहमंत्री बनाए जाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने सपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने वोट देकर चार बार यादव समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। राजभर ने कहा कि अगर सपा नेता मुसलमान को गृहमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा भी करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने गाजीपुर की सात विधानसभा सीटों का भी जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां सपा की जीत में उनकी भूमिका अहम रही थी। आरक्षण से लेकर जातीय जनगणना और मुस्लिम नेतृत्व तक, ओम प्रकाश राजभर के इस बयान ने एक साथ कई राजनीतिक मुद्दों को हवा दे दी है। खासतौर पर आर्थिक आधार पर आरक्षण की उनकी मांग आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकती है।