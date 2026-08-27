शामली हत्याकांड पर अखिलेश का सवाल: 18 राउंड गोलियां चलाकर सिंगर अंकित बालियान की हत्या उप्र की ध्वस्त कानून-व्यवस्था का सीधा सबूत

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (photo- x @samajwadiparty)
Akhilesh Yadav Reaction Ankit Baliyan Murder: शामली में हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शामली में 18 राउंड गोलियां चलाकर अंकित की हत्या किया जाना प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अखिलेश यादव ने मृतक की मां के शव को गोद में लेकर सड़क पर बैठने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि जाट समाज आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और इस मामले को लेकर समुदाय में नाराजगी है।
अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि अंकित बालियान हत्याकांड की जांच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के पहलू से भी की जानी चाहिए। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। जांच टीम हमलावरों की पहचान के लिए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के सामने हत्या की वजह और हमलावरों तक पहुंचना फिलहाल प्रमुख चुनौती है।
अंकित बालियान की बुधवार शाम शामली शहर कोतवाली क्षेत्र में जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह रोजाना की तरह आर्यपुरी नाला पटरी स्थित जिम गए थे। शाम करीब सात बजे जिम से बाहर निकलने के बाद हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, करीब चार हमलावर पहले से वहां मौजूद थे। अंकित अपनी स्कॉर्पियो के पास पहुंचे तो उन पर गोलियां चलाई गईं। बताया गया कि हमलावरों ने वाहन का गेट खोलकर भी फायरिंग की। गोली लगने के बाद अंकित सड़क पर गिर गए। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली-मुजफ्फरनगर रोड पर जाम लगा दिया। अंकित की मां भी बेटे का शव गोद में लेकर सड़क पर बैठ गईं। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कुछ लोगों ने आरोपियों के एनकाउंटर और उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी उठाई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। मेरठ जोन के एडीजी और सहारनपुर रेंज के डीआईजी भी शामली पहुंचे। अधिकारियों के समझाने के बाद देर रात जाम खोला गया।
अंकित बालियान शामली के बंतीखेड़ा गांव के रहने वाले थे। वह हरियाणवी गानों के लिए पहचाने जाते थे और कुछ समय से परिवार के साथ गांव में रह रहे थे। उनके पिता सतबीर सेवानिवृत्त फौजी हैं। अंकित दो भाइयों में बड़े थे और उनकी शादी हो चुकी थी।
बताया जा रहा है कि अंकित जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। हालांकि, उनकी हत्या का चुनावी राजनीति से कोई संबंध है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
अंकित ने हत्या से करीब एक घंटे पहले शाम छह बजे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें वह कार में बैठकर एक गाना गाते नजर आए थे, जिसके बोल में सड़क पर हत्या का जिक्र था। अंकित पहले भी गन कल्चर से जुड़े गाने बना चुके थे।
उनका 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे' नाम से गाना वर्ष 2023 में रिलीज हुआ था। इस गाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद वह हरियाणवी संगीत जगत में और चर्चा में आए थे। हालांकि, हत्या से पहले किए गए इस सोशल मीडिया पोस्ट का हत्याकांड से कोई संबंध है या नहीं, यह जांच का विषय है।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। हत्या की वजह सामने आने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही वारदात के पीछे की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
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