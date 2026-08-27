शामली हत्याकांड पर अखिलेश का सवाल: 18 राउंड गोलियां चलाकर सिंगर अंकित बालियान की हत्या उप्र की ध्वस्त कानून-व्यवस्था का सीधा सबूत

Akhilesh Yadav Reaction Ankit Baliyan Murder: शामली में हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शामली में 18 राउंड गोलियां चलाकर अंकित की हत्या किया जाना प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अखिलेश यादव ने मृतक की मां के शव को गोद में लेकर सड़क पर बैठने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि जाट समाज आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और इस मामले को लेकर समुदाय में नाराजगी है।