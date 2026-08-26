UP चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर अखिलेश का बड़ा ऐलान, BJP से 33% आरक्षण की मांग

सपा की ओर से घोषित योजना में महिलाओं के सम्मान के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखा गया है। डिंपल यादव ने बताया कि योजना के तहत महिलाओं को मोबाइल फोन, लैपटॉप, आर्थिक मदद, शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग जैसी सुविधाओं से जोड़ने की योजना है। पार्टी के मुताबिक, शुरुआत में महिलाओं को 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इस राशि को हर साल बढ़ाने की बात भी कही गई है। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने और समय-समय पर इसकी समीक्षा करने का प्रस्ताव है, ताकि जरूरत के मुताबिक इसमें बदलाव किए जा सकें।