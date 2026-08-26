Samajwadi Party: 2027 से पहले महिला वोटरों पर सपा का बड़ा दांव, डिंपल यादव ने सरकार बनने पर पैसे देने का किया ऐलान

सपा का यह ऐलान ऐसे समय आया है जब योगी सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा देने वाली लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता की योजना पर भी चर्चा की जा रही है। इस तरह यूपी की राजनीति में महिला केंद्रित योजनाओं को लेकर मुकाबला अब साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ भाजपा सरकार मुफ्त यात्रा और आर्थिक सहायता जैसे कदमों के जरिए महिलाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सपा ने सीधे सालाना आर्थिक मदद का वादा सामने रख दिया है।