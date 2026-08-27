UP Election 2027: अखिलेश के महिला कार्ड पर केशव का पलटवार, ‘तीन को जनता नकार चुकी, अब चौथे की बारी’

सपा की ओर से महिलाओं को केंद्र में रखकर किए गए ऐलान के बाद बीजेपी का पलटवार बताता है कि 2027 का चुनावी मुकाबला अभी से तेज होने लगा है। एक तरफ सपा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें सुविधाएं देने का वादा कर रही है, वहीं बीजेपी उसके पुराने शासन और राजनीतिक मॉडल को मुद्दा बना रही है। आने वाले महीनों में महिला वोटर, सामाजिक समीकरण और कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति के अहम मुद्दे बन सकते हैं। दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह सिलसिला चुनाव करीब आने के साथ और तेज होने की संभावना है।