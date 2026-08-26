UP Flood: वाराणसी-प्रयागराज में घाट डूबे, बदायूं में नदी में समाए मकान; जानिए यूपी में बारिश और बाढ़ के नए आंकड़े

वाराणसी में गंगा और प्रयागराज में यमुना नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दोनों शहरों में कई घाट अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि कुछ जगहों पर सड़कों और छतों पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। यहां 70 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। 100 से अधिक परिवार बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। अमृतपुर क्षेत्र के कई गांवों में खेत, सड़क और अस्पताल तक पानी की चपेट में आ गए हैं। सूरज हॉस्पिटल में करीब पांच फीट तक पानी भर गया है।