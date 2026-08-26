हिजाब की आड़ में राजनीति न होने दें, मायावती बोलीं- कोर्ट-कचहरी नहीं, बातचीत से सुलझाएं मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी थी। छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड सभी छात्रों के लिए समान होता है और इसका उद्देश्य अनुशासन और एकरूपता बनाए रखना है। अदालत ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा साबित नहीं होता है। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने कहा कि केवल किसी दावे के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया।