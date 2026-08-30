Kanpur News:ताला ठीक करने आए थे दो युवक, अलमारी की चाबी लेकर बुजुर्ग को उलझाया और पांच लाख का माल ले उड़े

Kanpur Crime News:कानपुर के कल्याणपुर की सत्यम विहार कॉलोनी में ताला ठीक करने के बहाने घर में घुसे दो शातिर युवकों ने 72 वर्षीय रिटायर्ड बैंककर्मी को बातों में उलझाकर अलमारी से सोने-चांदी के जेवर और 35 हजार रुपये नकद पार कर दिए। वारदात के समय बुजुर्ग घर में अकेले थे। उनकी पत्नी रक्षाबंधन मनाने मायके गई थीं। शनिवार शाम पत्नी के लौटने पर अलमारी खोली गई तो चोरी का पता चला। परिवार के मुताबिक, करीब पांच लाख रुपये का सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।