Kanpur News: गुटखा चबाते हुए शस्त्र लाइसेंस लेने पहुंचा युवक, कानपुर DM ने कहा- पहले पान मसाला छोड़ो

अंकुर सिंह ने बताया कि उनके बाबा चंद्रभान सिंह के नाम पहले से रिवॉल्वर का लाइसेंस है। उनकी उम्र करीब 90 वर्ष हो चुकी है। इसी आधार पर अंकुर ने लाइसेंस को वरासत के जरिए अपने नाम कराने की मांग की थी। अब उन्हें परिवार के सदस्यों और ग्राम प्रधान से संबंधित शपथ पत्र समेत जरूरी दस्तावेज जुटाने होंगे। इसके बाद ही लाइसेंस के हस्तांतरण संबंधी दावे पर नियमानुसार आगे की प्रक्रिया होगी। कानपुर के जनता दर्शन में सामने आया यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया के बीच डीएम ने एक युवक को पान मसाला छोड़ने की नसीहत देकर इसे स्वास्थ्य से जोड़ दिया। डीएम की यह पहल अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है।