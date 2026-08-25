कानपुर: कचरे में फेंकी गई एक्सपायर्ड चॉकलेट-टॉफी उठाने पहुंची भीड़, वायरल वीडियो ने उठाए सेहत और गरीबी पर सवाल

कचरे से उठाई गई खाद्य सामग्री के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी सामने आई है। खासकर तब, जब यह पता नहीं है कि चॉकलेट और टॉफियां कितने समय से वहां पड़ी थीं और उनकी स्थिति क्या थी। साथ ही एक्सपायर्ड सामान को खुले में फेंके जाने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई। कुछ ने एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियां खाने से सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई, तो कुछ लोगों ने कहा कि कचरे से सामान उठाने के पीछे गरीबी और महंगाई भी एक वजह हो सकती है।