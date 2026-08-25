25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

कानपुर: कचरे में फेंकी गई एक्सपायर्ड चॉकलेट-टॉफी उठाने पहुंची भीड़, वायरल वीडियो ने उठाए सेहत और गरीबी पर सवाल

Kanpur Expired Chocolates: कानपुर के पनकी में कचरे से एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियां बटोरने का वीडियो वायरल है। घटना के बाद लोगों ने खाद्य सामान की गुणवत्ता, सेहत, गरीबी और एक्सपायर्ड उत्पादों को खुले में फेंकने पर सवाल उठाए हैं।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Ankit Sai

Aug 25, 2026

Expired Chocolates

कचरे में फेंकी गई एक्सपायर्ड चॉकलेट-टॉफी उठाने पहुंची भीड़ (X Photo Sachin Gupta)

Chocolate Picked From Garbage In Kanpur: कानपुर के पनकी इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुरुषों और महिलाओं की भीड़ कचरे के ढेर में फेंकी गई एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियां उठाती नजर आ रही है। कुछ लोग बाइक से भी मौके पर पहुंचे और कचरे में खाने का सामान तलाशते दिखे। दावा किया जा रहा है कि ये सामान किसी फैक्ट्री से फेंका गया था। वीडियो सामने आने के बाद एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम के साथ गरीबी और महंगाई को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

कचरे में चॉकलेट तलाशते दिखे लोग

कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में कचरे के पास चॉकलेट और टॉफियां बटोरते लोगों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में काफी संख्या में लोग डंपिंग साइट के पास जमा दिखाई दे रहे हैं। कोई जमीन से चॉकलेट उठा रहा है तो कोई उन्हें बैग और बोरे में भर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को खुले में फेंके जाने और इसके इस्तेमाल से लोगों की सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी मिलते ही पहुंचने लगे लोग

बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री से एक्सपायर्ड और बिक्री के लायक नहीं बची चॉकलेट-टॉफियों को डंपिंग साइट के पास फेंका गया था। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो वहां भीड़ जमा होने लगी। इसके बाद लोग कचरे से चॉकलेट और टॉफियां उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। वीडियो में कुछ लोग हाथों में चॉकलेट लेकर जाते दिख रहे हैं, जबकि कई लोग उन्हें बैग और बोरियों में भरते नजर आ रहे हैं। हालांकि, ये लोग इन्हें खाने के लिए ले जा रहे थे या किसी दूसरे काम के लिए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

सेहत और गरीबी को लेकर उठे सवाल

कचरे से उठाई गई खाद्य सामग्री के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी सामने आई है। खासकर तब, जब यह पता नहीं है कि चॉकलेट और टॉफियां कितने समय से वहां पड़ी थीं और उनकी स्थिति क्या थी। साथ ही एक्सपायर्ड सामान को खुले में फेंके जाने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई। कुछ ने एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियां खाने से सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई, तो कुछ लोगों ने कहा कि कचरे से सामान उठाने के पीछे गरीबी और महंगाई भी एक वजह हो सकती है।


यूपी में सीट बंटवारे पर घमासान: अखिलेश ने NDA पर फेंका 162 का जाल, तो ‘इंडिया’ गठबंधन में कांग्रेस ने बढ़ाई सपा की टेंशन

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 12:41 pm

Published on:

25 Aug 2026 12:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर: कचरे में फेंकी गई एक्सपायर्ड चॉकलेट-टॉफी उठाने पहुंची भीड़, वायरल वीडियो ने उठाए सेहत और गरीबी पर सवाल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खुद स्वस्थ, कागजों में दिव्यांग, नौकरी के लिए 10 लाख का खेल, साल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाने वाला गिरोह बेनकाब, चार गिरफ्तार

IBPS PO Exam
यूपी न्यूज

पेड़ से लटका मिला था युवक का शव: हत्या के चौथे आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार, बहनोई के घर था छिपा

Murder Accused Arrested
कानपुर

झांसी-कानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, 40 यात्रियों से भरी शताब्दी बस खाई में पलटी, 8 घायल

Jhansi Bus Accident
कानपुर

Kanpur News: 2.20 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड दो साल से था फरार, लखनऊ से हुआ गिरफ्तार

Mohammed Irfan Arrested
कानपुर

कानपुर की टेनरी में जहरीली गैस से कर्मचारी की मौत, पत्नी और 6 माह की बेटी के लिए 20 लाख मुआवजे की मांग

Jajmau Tannery
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.