Gonda News: सांप-कुत्ता काटने और झोलाछाप डॉक्टर की शिकायत के लिए इन नंबरों पर करें कॉल

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांप या कुत्ता काटने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी तत्काल विभाग को दें। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं के बाद समय पर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना महत्वपूर्ण होता है। विभाग को सूचना मिलने पर संबंधित मामले में आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के इलाज करता है। या झोलाछाप चिकित्सक के रूप में काम कर रहा है। तो इसकी सूचना भी कंट्रोल रूम के नंबरों पर दें। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से एक ओर लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए सीधा माध्यम मिलेगा। वहीं दूसरी ओर झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों की निगरानी को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।