Gonda Flood: घाघरा नदी खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर, दो दर्जन गांवों प्रभावित, सैकड़ो बीघा फसल नदी में समाई

गोंडा में घाघरा नदी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बुधवार सुबह केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक घाघरा खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। बुधवार को गिरजा बैराज से 18,37,38 क्यूसेक, शारदा बैराज से 14,98,78 क्यूसेक और सरयू बैराज से 250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे घाघरा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदी के किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।