Gonda News: मां घर पर थी, बेटी फूल तोड़ने निकली थी कुछ देर बाद आई मौत की खबर, परिवार में मचा कोहराम

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के हरैया झूमन गांव में बुधवार की सुबह एक परिवार के लिए जिंदगी की सबसे दुखद सुबह बन गई। धर्मराज तिवारी की 19 वर्षीय बेटी मानसी रोजमर्रा की तरह घर से निकली थी। उसे क्या पता था कि कुछ ही देर बाद वह हमेशा के लिए परिवार से दूर हो जाएगी। सुबह करीब पांच बजे मानसी घर के पास रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर फूल तोड़ने जा रही थी। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक उसका पैर ट्रैक में फंस गया। वह खुद को संभाल पाती। इससे पहले ही गोंडा से गोरखपुर की ओर जा रही मालगाड़ी वहां पहुंच गई। मानसी उसकी चपेट में आ गई। जिससे उसकी मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।