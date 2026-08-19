Gonda Cyber Fraud: राजस्थान के दो साइबर ठग गिरफ्तार, तनिष्क के गहनों पर उड़ाते थे ठगी का पैसा

Gonda Cyber Fraud: गोंडा में साइबर थाना पुलिस ने Cy-Vajra अभियान के तहत साइबर ठगी के मामले में राजस्थान के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कमल खड़का जयपुर राजस्थान और करण सिंह शेखावत सीकर राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक आईफोन, एक वीवो मोबाइल, कई आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। मुख्यालय के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव से जुड़ा है। उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 मई 2026 की रात उनके बैंक खाते से बिना जानकारी और सहमति के 5 लाख 23 हजार 600 रुपये निकाल लिए गए। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने किसी को ओटीपी, पिन, पासवर्ड या बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी नहीं दी थी। जांच में सामने आया कि सभी लेनदेन MakeMyTrip के माध्यम से किए गए थे।