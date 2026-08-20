UP Politics: हम आएंगे तो इनको देंगे 1 लाख महीना, अखिलेश यादव के ऐलान ने बढ़ाई सियासी हलचल

उन्होंने कहा कि पहले से ‘यश भारती’ सम्मान प्राप्त कर चुके लोगों की सम्मान राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की जाएगी। और सम्मान राशि की पुनर्बहाली की जाएगी।

अखिलेश यादव के इस ऐलान को आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। खासतौर पर खिलाड़ियों और प्रदेश की प्रतिभाओं के लिए सम्मान राशि तथा खेल सुविधाओं का वादा चर्चा में है। हालांकि, यह योजना सत्ता में वापसी की स्थिति में लागू करने की बात के तौर पर सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव के इस ऐलान को प्रदेश के खिलाड़ी और अलग-अलग क्षेत्रों की प्रतिभाएं किस तरह लेती हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा यूपी की राजनीति में कितना बड़ा रूप लेता है।