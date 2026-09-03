बहन के घर आने-जाने में की रेकी, सूना घर मिलते ही उड़ाए 15 लाख के जेवर, 200 CCTV कैमरों से खुला राज

Kanpur Theft News:कानपुर के रावतपुर स्थित सुदर्शन हाउसिंग सोसाइटी में बीजेपी पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य अशोक कुमार के घर हुई करीब 15 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बुधवार रात बंबा रोड के पास से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपये के जेवरात और एक लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपित पहले इसी सोसाइटी में रह चुका था और उसकी बहन का घर भी यहीं है। बहन के घर आने-जाने के दौरान उसने अशोक कुमार के घर की रेकी की थी।23 अगस्त को लखनऊ से घर लौटे अशोक कुमार ने घर के तीन कमरों के ताले टूटे देखे थे। अलमारी में रखे करीब 15 लाख रुपये के जेवरात गायब थे। मामले में उनकी तहरीर पर कल्याणपुर थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था।