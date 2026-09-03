ससुर कांग्रेस में, दामाद सपा में, शायान मसूद ने अखिलेश का हाथ थामा, घर में सियासी बगावत पर छलका इमरान मसूद का दर्द

शायान मसूद के सपा में शामिल होने और अखिलेश यादव के हालिया सहारनपुर दौरे में अपनी गैरमौजूदगी के सवाल पर इमरान मसूद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि राजनीति जिंदगी की हर चीज नहीं है और परिवार के टूटने का दर्द अलग होता है। इमरान ने बताया कि उनकी बेटी करीब छह महीने से अपने छोटे बच्चे के साथ उनके घर पर रह रही है। उन्होंने कहा कि वह इस स्थिति के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि अपने वक्त को दोष देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सपा में जाना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बेटी का इस तरह घर बैठ जाना उनके लिए ज्यादा बड़ा दर्द है। इमरान ने 2022 के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जो व्यवहार हुआ, उससे परिवार की परिस्थितियां बिगड़ीं।