2027 से पहले वेस्ट में रालोद का शक्ति प्रदर्शन! सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में जयंत की स्वाभिमान रैली आज

2027 की तैयारियां अभी धरातल पर नहीं दिख रही ऐसे में जयंत चौधरी की अचानक आई इस रैली को लेकर लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इस रैली का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न पर रैली आयोजकों का यही कहना है कि इस स्वाभिमान रैली का उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने का है। यानि साफ है कि इस रैली के जरिए रालोद लोगों के यह दिखाना चाहती है कि वेस्ट में वह अभी भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। अब देखना यह होगा कि इस रैली में कितनी भीड़ आती है और मंच से रालोद प्रमुख जयंत चौधरी क्या घोषणा करते हैं।