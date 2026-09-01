PNB में बड़ा घोटाला: असली नोट गायब कर रख दिए 17 करोड़ के नकली नोट, पोल खुलते ही सहारनपुर के ब्रांच में हड़कंप

यह हेराफेरी तब समझ आई जब पांच अगस्त को बैंक की ओर से RBI जयपुर को करीब 11 करोड़ 50 लाख की करेंसी भेजी गई। इसकी जांच करने पर पता चला कि 4 लाख 30 हजार 900 रुपये की करेंसी कम है। RBI जयपुर ने इसकी जानकारी पीएनबी के मेरठ जोनल हैड अजय कुमार टिबरेवाल को दी। इसके बाद मेरठ से मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे को पूरे मामले की जांच करने के लिए सहारनपुर भेजा गया। जांच के दौरान जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो पता चला कि एक व्यक्ति गड्डी निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में पता किया गया तो जानकारी हुई इस व्यक्ति का नाम विशाल है जिसे चेस्ट में करेंसी यानी गड्डियों को उचित तरीके से रखने के लिए रखा गया था। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि बैंक शाखा में सात करोड़ 40 लाख रुपये की करेंसी नकली है। इसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 17 करोड़ तक जा पहुंचा। इस बारे में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक रवि कुमार और चेस्ट प्रबंधक सुशील कुमार और वर्तमान में हरियाणा के जगाधरी में चेस्ट प्रबंधक अमित कुमार इस हेराफेरी पर कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए। इन सभी के खिलाफ जांच बैठ गई है।