PNB की करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ के नकली नोट! जयपुर भेजे कैश ने खोला बैंक के अंदर का बड़ा राज

शुरुआती जांच में नकली नोटों की कीमत 7.40 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन गिनती और जांच आगे बढ़ी तो यह राशि 17 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस मामले में बैंक प्रबंधन ने तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें मंडलीय कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक रवि कुमार कंसाय, सोफिया मार्केट स्थित करेंसी चेस्ट के प्रबंधक सुशील कुमार शर्मा और हरियाणा के यमुनानगर-जगाधरी स्थित करेंसी चेस्ट के प्रबंधक अमित कुमार शामिल हैं। इनके अलावा पार्ट टाइम हाउसकीपर विशाल कुमार को भी आरोपी बनाया गया है।