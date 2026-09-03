गठबंधन पर अखिलेश का बड़ा बयान: सीट नहीं जीत का फॉर्मूला चलाएंगे, भाजपा हराओ टिकट पाओ

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां सहारनपुर में पूर्व सांसद फजलुर्रहमान के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। यहीं पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो गठबंधन पिछले दिनों था, जिस गठबंधन ने सीटे जीती हैं वही गठबंधन इस बार भी रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि सीटों को बटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं है। किसी समाज के आधार पर या वोट के आधार पर या फिर गठबंधन के आधार पर इस बार सीटों यानि टिकट का बटवारा नहीं होगा। यह देखा जाएगा कि कौन उम्मीदवार भाजपा को हराने का दम रखता है। यानी सीधी बात है कि जो भी उम्मीदवार भाजपा को हराएगा उसे टिकट दिया जाएगा। यह भी कहा कि ''भाजपा को हराओ टिकट ले जाओ''