Saharanpur Politics 2027: इमरान मसूद के गढ़ में अखिलेश की नई रणनीति! दूसरे मुस्लिम नेताओं को तवज्जो, दामाद को भी साथ ले गए

अखिलेश यादव के इस दौरे को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। सहारनपुर में सात विधानसभा सीटें हैं और यहां सपा अपने संगठन के साथ-साथ सामाजिक समीकरणों को भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अखिलेश का एक ही दौरे में अलग-अलग जातीय और सामाजिक प्रभाव वाले नेताओं के घर पहुंचना महज शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा रहा। इसे 2027 के लिए सपा के अपने नेतृत्व और वोट आधार को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, इमरान मसूद लगातार कांग्रेस के लिए उचित सीट हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सहारनपुर का यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में सपा-कांग्रेस गठबंधन के भीतर स्थानीय स्तर पर रिश्तों और सीटों के समीकरण को और दिलचस्प बना सकता है।