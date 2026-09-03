बिजनौर में ‘पटाखा बुलेट’ पर चला रोड रोलर, 55 मॉडिफाइड साइलेंसर कुचले; 1742 वाहनों पर कार्रवाई

Bijnor News Today: बिजनौर में तेज आवाज करने वाली मॉडिफाइड बाइकों और पटाखा बुलेट के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस लगातार ऐसे वाहनों की चेकिंग कर रही है, जिनमें नियमों के विपरीत मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क पर तेज आवाज से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।