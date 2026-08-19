कमीशन हाथ से खिसकता देख रची हत्या की साजिश! बिजनौर के अनिल सोती के हत्याकांड की Inside Story जानिए

पुलिस जांच के दौरान अनिल कुमार सोती के पारिवारिक संबंधों की जानकारी भी सामने आई। अनिल सोती के तीन भाई थे। अनिल कुमार सोती और सुनील कुमार सोती अविवाहित थे, जबकि अरुण कुमार सोती की शादी हुई थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। सबसे बड़े भाई अश्विनी कुमार सोती के बेटे गौरव हैं। अनिल कुमार सोती समेत चारों भाइयों की मौत हो चुकी है। परिवार की चार बहनों में से तीन की भी मृत्यु हो चुकी है और अब केवल सरिता जीवित हैं। अनिल सोती के परिवार में तीन भांजे, एक भतीजा गौरव और एक भतीजी हैं।