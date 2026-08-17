‘पिता नहीं होते तो शायद मेरी जान नहीं बचती’, बेटे के लिए तेंदुए के साथ हुआ संघर्ष!, ‘जिंदगी जीतने’ वाले रफी ने क्या कहा?

मोथला उर्फ नीम वाली वन क्षेत्र में रफी अपने परिवार के साथ डेरा बनाकर रहते हैं। रविवार सुबह करीब 8 बजे वह गाय-भैंस चराने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। तेंदुए ने रफी को दबोच लिया। हमले के दौरान रफी ने बचाव के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी चीख सुनकर करीब 250 मीटर दूर डेरा में मौजूद उसके पिता गुलाम नबी तुरंत डंडा लेकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।