बेटे को बचाने 5 मिनट तक बाघ से भिड़ा पिता, बिजनौर में डंडे से पीटकर जंगल की ओर भगाया

इस घटना के बाद सहानपुर रेंज और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीणों में भी चिंता बढ़ गई है। जंगल के आसपास पशुओं को चराने जाने वाले लोगों के लिए वन्यजीवों का खतरा लगातार बना रहता है। वन विभाग ने लोगों से अकेले जंगल की ओर न जाने और किसी भी जंगली जानवर की गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की है।