बिजनौर में बाढ़ जैसे हालात! हरिद्वार मार्ग पर आया मालन का पानी, खेतों में बही नदी की धारा

Bijnor Flood News: बिजनौर में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। मालन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद नदी अपनी सामान्य धारा से बाहर निकल आई है। मालन का पानी कई किलोमीटर तक फैल गया है और आसपास के हजारों बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं। खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, जबकि प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।