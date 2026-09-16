कौन है ताबिश निसार जिन्होंने सीने पर बनवाया CM योगी का टैटू, बताया- अगला पीएम

ताबिश ने बताया कि योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और कर्फ्यू जैसे हालात देखने को नहीं मिलते। वे कहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। खासकर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों की उन्होंने विशेष सराहना की। इन्हीं कामों से प्रभावित होकर वे मुख्यमंत्री के प्रशंसक बने और अपना समर्थन सीने पर टैटू के रूप में जाहिर करने का फैसला किया।