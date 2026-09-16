कौन है ताबिश निसार जिन्होंने सीने पर बनवाया CM योगी का टैटू, बताया- अगला पीएम

अधिवक्ता ताबिश निसार (फोटो- @Tabassum__2)
Tabish Nisar Advocate Yogi Adityanath Tattoo Bijnor:उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक मुस्लिम समर्थक की अनोखी दीवानगी सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में चर्चा का विषय बन गई है। नजीबाबाद निवासी अधिवक्ता ताबिश निसार ने अपने सीने पर परमानेंट टैटू बनवाकर मुख्यमंत्री के प्रति अपना समर्थन हमेशा के लिए दर्ज करा दिया है। टैटू में अंग्रेजी में लिखा है- 'Next PM, CM Sahab Maharaj Ji Yogi Ji BJP'।
ताबिश निसार खुद को योगी आदित्यनाथ का ‘जबरा फैन’ बताते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह टैटू किसी दिखावे या प्रचार के लिए नहीं, बल्कि योगी सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर बनवाया गया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वे योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसी भावना को उन्होंने अपने शरीर पर स्थायी रूप से अंकित कर दिया।
ताबिश ने बताया कि योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और कर्फ्यू जैसे हालात देखने को नहीं मिलते। वे कहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। खासकर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों की उन्होंने विशेष सराहना की। इन्हीं कामों से प्रभावित होकर वे मुख्यमंत्री के प्रशंसक बने और अपना समर्थन सीने पर टैटू के रूप में जाहिर करने का फैसला किया।
ताबिश निसार नजीबाबाद और बिजनौर में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। मुस्लिम समुदाय से आने वाले इस युवक का यह कदम इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक समर्थन पोस्टर, टी-शर्ट या सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रहता है। लेकिन ताबिश ने इसे अपने शरीर पर हमेशा के लिए लिखवा लिया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
ताबिश का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को वे सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि उनके काम करने के तरीके और शासन शैली से प्रभावित हैं। वे चाहते हैं कि आने वाले समय में योगी देश की जिम्मेदारी भी संभालें। टैटू में 'Next PM' लिखकर उन्होंने अपनी यह राजनीतिक पसंद साफ तौर पर जाहिर कर दी है।
यह घटना सामान्य राजनीतिक प्रशंसा से अलग है। जहां ज्यादातर लोग अस्थायी तरीकों से समर्थन जताते हैं, वहीं ताबिश ने अपना समर्थन स्थायी और व्यक्तिगत बना लिया। बिजनौर में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक मुस्लिम युवक ने इतने अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना लगाव दिखाया है। ताबिश निसार का यह कदम योगी सरकार के कामकाज से प्रभावित कुछ लोगों की भावनाओं को भी दर्शाता है।
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