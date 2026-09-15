3 साल से इंसाफ के लिए भटक रहे थे किसान, जानिए कैसे पकड़ा गया बसपा के पूर्व राज्यमंत्री पन्नालाल कश्यप

पूर्व बसपा राज्यमंत्री पन्नालाल कश्यप (Photo AI)
BSP Leader Pannalal Kashyap Arrested Bareilly: उत्तर प्रदेश के बरेली समेत कई जिलों में होटल और फैक्टरी के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने किसानों से करोड़ों रुपये ठगने के मामले में बसपा के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पन्नालाल कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली क्राइम ब्रांच ने 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को मेरठ से पकड़ा। किसानों को तीन साल से इंसाफ के लिए भटकना पड़ रहा था।
बरेली क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरुण कुमार को पन्नालाल कश्यप की गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया था। पुलिस ने पहले गाजियाबाद में उनके घर पर छापा मारा, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया। बाद में टीम ने मेरठ में उनका सुराग लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर बरेली ले आई। फिलहाल उन्हें भोजीपुरा थाने में रखा गया है। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
पन्नालाल कश्यप गाजियाबाद जिले के थाना नंदग्राम क्षेत्र के गढ़ी गांव के रहने वाले हैं। बसपा सरकार में 2007 में वे दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रह चुके हैं। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ प्रदेश भर में करीब 38 मामले दर्ज हैं। भोजीपुरा और मीरगंज थानों में सबसे ज्यादा मुकदमे हैं।
ठगी के शिकार किसान करीब तीन साल से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दर-दर भटक रहे थे। दो साल पहले तत्कालीन आईजी राकेश कुमार सिंह और मौजूदा एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर पीड़ितों की शिकायतें दर्ज कराना शुरू किया गया। स्थानीय थाना पुलिस जब प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई तो एसएसपी ने सभी मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी।
पुलिस का कहना है कि प्रदेश भर के ठगों का एक संगठित गिरोह सक्रिय था, जिसका सरगना पन्नालाल कश्यप को बताया जा रहा है। गिरोह होटल, फैक्टरी या अन्य बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर किसानों से जमीन खरीदने का झांसा देता था। पैसे लेकर बाद में सौदा अधूरा छोड़ दिया जाता था या जमीन का कागजात अधूरा रखा जाता था। कई किसान अपनी जमीन और कमाई दोनों गंवा बैठे।
एसएसपी अनुराग आर्य ने पहले ही पन्नालाल कश्यप की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। गिरफ्तारी के बाद एसएसपी ने कहा कि गिरोह के बाकी सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भोजीपुरा थाने में पहले से उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं और कई अन्य मामलों में जांच के दौरान उनका नाम सामने आया है।
यह मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों द्वारा आम किसानों के साथ ठगी के आरोपों को फिर से चर्चा में लाया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर रही है और पीड़ित किसानों से और बयान दर्ज कर रही है।
किसानों ने गिरफ्तारी का स्वागत किया है। वे लंबे समय से कह रहे थे कि प्रभावशाली होने के कारण आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अब उम्मीद है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ा जाएगा और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा।
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