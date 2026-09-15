3 साल से इंसाफ के लिए भटक रहे थे किसान, जानिए कैसे पकड़ा गया बसपा के पूर्व राज्यमंत्री पन्नालाल कश्यप

बरेली क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरुण कुमार को पन्नालाल कश्यप की गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया था। पुलिस ने पहले गाजियाबाद में उनके घर पर छापा मारा, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया। बाद में टीम ने मेरठ में उनका सुराग लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर बरेली ले आई। फिलहाल उन्हें भोजीपुरा थाने में रखा गया है। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

पन्नालाल कश्यप गाजियाबाद जिले के थाना नंदग्राम क्षेत्र के गढ़ी गांव के रहने वाले हैं। बसपा सरकार में 2007 में वे दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रह चुके हैं। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ प्रदेश भर में करीब 38 मामले दर्ज हैं। भोजीपुरा और मीरगंज थानों में सबसे ज्यादा मुकदमे हैं।