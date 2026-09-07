बरेली हिंसा से जुड़ा पूरा मामला क्या है? कौन हैं मौलाना तौकीर रजा जिनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

दरअसल, बरेली में 26 सितंबर 2025 को हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में मौलाना तौकीर रजा खान को पुलिस की ओर से हिंसा का कथित मास्टरमाइंड बताया गया था। घटना के बाद तौकीर रजा समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। पुलिस ने हिंसा के मामले में अलग-अलग थानों में करीब 10 FIR दर्ज की थीं। बरेली हिंसा के दौरान 2 कॉन्स्टेबल घायल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, कॉन्स्टेबल सिद्धांत चौधरी को गंभीर चोट आई थी। बताया गया कि गोली उनके बाएं हाथ को छूकर निकल गई थी, जिससे उनकी यूनिफॉर्म भी जल गई थी। वहीं, कॉन्स्टेबल आदित्य प्रताप सिंह भी घायल हुए थे।