रेलवे ब्लॉक फिर बना मुसीबत, बरेली होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित, सितंबर-अक्टूबर में बदलेगा सफर

रेलवे ने दूसरी ओर त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए कुछ विशेष ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए हैं। कानपुर सेंट्रल-कोलकाता साप्ताहिक विशेष ट्रेन 04157 छह अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर मंगलवार चलेगी। यह ट्रेन सूबेदारगंज होकर कोलकाता जाएगी।आगरा कैंट-कोलकाता साप्ताहिक विशेष ट्रेन 01911 का संचालन भी 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक बढ़ाया गया है। इसके नौ अतिरिक्त फेरे होंगे। वापसी में 01912 प्रत्येक शुक्रवार को 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। इसके अलावा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल विशेष ट्रेन 04185 सप्ताह में दो दिन रविवार और बुधवार को 7 अक्टूबर से 29 नवंबर तक संचालित होगी। रेलवे ब्लॉक और रूट में बदलाव के बीच यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का ताजा शेड्यूल और रूट जरूर जांच लें, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद परेशानी न हो।