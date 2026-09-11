Rohini Ghavri: 6 साल बाद भारत लौटीं रोहिणी घावरी, दिल्ली पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद पर बरसीं, बोलीं- ‘जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता’

Rohini Ghavri on Chandrashekhar Azad: स्विट्जरलैंड में पढ़ाई पूरी करने के बाद करीब छह साल में भारत लौटीं डॉ. रोहिणी घावरी ने दिल्ली पहुंचते ही नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर तीखा हमला बोला। रोहिणी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी कानूनी लड़ाई चल रही है और मामला अदालत में है। अब उन्हें अगली तारीख का इंतजार है, जहां वह अपना पक्ष मजबूती से रखेंगी। रोहिणी ने दावा किया कि चंद्रशेखर आजाद को जेल जाना पड़ेगा और उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। उनके इस बयान के बाद दोनों के बीच चल रहे विवाद को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।