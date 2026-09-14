14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिजनोर

Bijnor Crime: बिजनौर में मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग सास की मौत, बहू हिरासत में, जांच जारी

Bijnor Murder Case: बिजनौर में धामपुर के करनावाला इलाके में घरेलू विवाद के बाद बुजुर्ग सास की मौत हो गई। बहू को पुलिस ने हिरासत में लिया, मामले की जांच जारी है।
3 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Ritesh Singh

Sep 14, 2026

धामपुर के करनावाला इलाके में वारदात से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घटना की जांच शुरू (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

धामपुर के करनावाला इलाके में वारदात से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घटना की जांच शुरू (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Bijnor Bahu Kills Mother-in-Law:बिजनौर थाना धामपुर क्षेत्र के करनावाला इलाके में घरेलू विवाद के बाद बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर में किसी बात को लेकर सास और बहू के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने के बाद बहू पर अपनी बुजुर्ग सास पर हमला करने का आरोप है। घटना में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

कहासुनी से शुरू हुआ विवाद, कुछ ही देर में बिगड़ी स्थिति

मिली जानकारी के मुताबिक, करनावाला क्षेत्र में परिवार के लोग सामान्य रूप से घर में मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर बुजुर्ग सास और बहू के बीच कहासुनी हो गई। शुरुआत में विवाद मामूली बताया जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। आसपास के लोगों को जब तक मामले की गंभीरता का अंदाजा होता, तब तक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी।

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि विवाद के दौरान बहू ने बुजुर्ग सास पर हमला कर दिया। हमले के बाद महिला की हालत गंभीर हो गई और उनकी मौत हो गई। हालांकि, घटना में किस तरह हमला किया गया और मौत की वास्तविक वजह क्या रही, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा।

घर के विवाद ने मचा दिया हड़कंप

घरेलू विवाद के बाद बुजुर्ग महिला की मौत की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार में हुई इस घटना ने इलाके के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। स्थानीय लोगों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। सूचना मिलते ही धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के प्रत्येक पहलू की जांच की जा रही है, ताकि विवाद की वास्तविक वजह और उसके बाद हुई घटना की पूरी कड़ी सामने आ सके।

पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में लिया

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सास और बहू के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था और विवाद के दौरान वास्तव में क्या घटनाक्रम हुआ। साथ ही पुलिस आसपास मौजूद लोगों और परिवार के अन्य सदस्यों से भी जानकारी जुटा सकती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की जांच जरूरी है। घटना के पीछे घरेलू विवाद के अलावा कोई अन्य कारण था या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे महिला की मौत की वास्तविक वजह और शरीर पर चोटों की स्थिति स्पष्ट होने में मदद मिलेगी। पुलिस घटनास्थल से भी जरूरी साक्ष्य जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी को जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परिवार के बीच विवाद ने लिया गंभीर रूप

परिवार के भीतर होने वाली कहासुनी कई बार अचानक गंभीर रूप ले लेती है। करनावाला की यह घटना भी इसी तरह घरेलू विवाद के हिंसक रूप लेने की ओर इशारा करती है। हालांकि पुलिस जांच पूरी होने से पहले घटना के कारणों को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। स्थानीय स्तर पर पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या सास और बहू के बीच पहले भी किसी तरह का विवाद हुआ था या घटना अचानक हुई। परिवार के सदस्यों से पूछताछ के बाद इस संबंध में तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।

जांच के बाद सामने आएगी पूरी सच्चाई

फिलहाल पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर घरेलू विवादों के गंभीर परिणाम को सामने ला दिया है। मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग महिला की मौत से इलाके में शोक और सनसनी का माहौल है। अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि विवाद के दौरान क्या हुआ और महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

लखनऊ में H1N1 के छह नए मरीज मिले, 79 एक्टिव केस, स्वास्थ्य विभाग हुआ पूरी तरह अलर्ट

ये भी पढ़ें
79 एक्टिव केस, सभी नए मरीज होम आइसोलेशन में; फैजुल्लागंज में 95 घरों का सर्वे, लोगों से सतर्क रहने की अपील (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cg crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 02:35 pm

Published on:

14 Sept 2026 02:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / Bijnor Crime: बिजनौर में मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग सास की मौत, बहू हिरासत में, जांच जारी

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर में CM भजनलाल के OSD की पत्नी विजयी, 57 वार्ड में बीजेपी और 40 में कांग्रेस जीती

Pratibha Sharma
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Rohini Ghavri: 6 साल बाद भारत लौटीं रोहिणी घावरी, दिल्ली पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद पर बरसीं, बोलीं- ‘जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता’

Rohini Ghavri, Chandrashekhar Azad, Azad Samaj Party,
बिजनोर

Bijnor News: बिजनौर में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर बेकाबू कार, 3 युवकों की मौत से मचा कोहराम

Bijnor News, Bijnor Accident, Road Accident,
बिजनोर

बिजनौर में ‘पटाखा बुलेट’ पर चला रोड रोलर, 55 मॉडिफाइड साइलेंसर कुचले; 1742 वाहनों पर कार्रवाई

bijnor patka bullet modified silencer action
बिजनोर

बिजनौर में दर्दनाक हादसा: टक्कर के बाद धू-धू कर जले दो कंटेनर, युवक की जिंदा जलकर मौत

bijnor container fire accident two dead
बिजनोर

बिजनौर में बाढ़ जैसे हालात! हरिद्वार मार्ग पर आया मालन का पानी, खेतों में बही नदी की धारा

bijnor malan river flood haridwar road
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.