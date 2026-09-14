Bijnor Crime: बिजनौर में मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग सास की मौत, बहू हिरासत में, जांच जारी

घरेलू विवाद के बाद बुजुर्ग महिला की मौत की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार में हुई इस घटना ने इलाके के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। स्थानीय लोगों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। सूचना मिलते ही धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के प्रत्येक पहलू की जांच की जा रही है, ताकि विवाद की वास्तविक वजह और उसके बाद हुई घटना की पूरी कड़ी सामने आ सके।