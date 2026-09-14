Bijnor Crime: बिजनौर में मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग सास की मौत, बहू हिरासत में, जांच जारी

धामपुर के करनावाला इलाके में वारदात से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घटना की जांच शुरू (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Bijnor Bahu Kills Mother-in-Law:बिजनौर थाना धामपुर क्षेत्र के करनावाला इलाके में घरेलू विवाद के बाद बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर में किसी बात को लेकर सास और बहू के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने के बाद बहू पर अपनी बुजुर्ग सास पर हमला करने का आरोप है। घटना में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, करनावाला क्षेत्र में परिवार के लोग सामान्य रूप से घर में मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर बुजुर्ग सास और बहू के बीच कहासुनी हो गई। शुरुआत में विवाद मामूली बताया जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। आसपास के लोगों को जब तक मामले की गंभीरता का अंदाजा होता, तब तक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी।
पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि विवाद के दौरान बहू ने बुजुर्ग सास पर हमला कर दिया। हमले के बाद महिला की हालत गंभीर हो गई और उनकी मौत हो गई। हालांकि, घटना में किस तरह हमला किया गया और मौत की वास्तविक वजह क्या रही, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा।
घरेलू विवाद के बाद बुजुर्ग महिला की मौत की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार में हुई इस घटना ने इलाके के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। स्थानीय लोगों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। सूचना मिलते ही धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के प्रत्येक पहलू की जांच की जा रही है, ताकि विवाद की वास्तविक वजह और उसके बाद हुई घटना की पूरी कड़ी सामने आ सके।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सास और बहू के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था और विवाद के दौरान वास्तव में क्या घटनाक्रम हुआ। साथ ही पुलिस आसपास मौजूद लोगों और परिवार के अन्य सदस्यों से भी जानकारी जुटा सकती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की जांच जरूरी है। घटना के पीछे घरेलू विवाद के अलावा कोई अन्य कारण था या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे महिला की मौत की वास्तविक वजह और शरीर पर चोटों की स्थिति स्पष्ट होने में मदद मिलेगी। पुलिस घटनास्थल से भी जरूरी साक्ष्य जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी को जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परिवार के भीतर होने वाली कहासुनी कई बार अचानक गंभीर रूप ले लेती है। करनावाला की यह घटना भी इसी तरह घरेलू विवाद के हिंसक रूप लेने की ओर इशारा करती है। हालांकि पुलिस जांच पूरी होने से पहले घटना के कारणों को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। स्थानीय स्तर पर पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या सास और बहू के बीच पहले भी किसी तरह का विवाद हुआ था या घटना अचानक हुई। परिवार के सदस्यों से पूछताछ के बाद इस संबंध में तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने एक बार फिर घरेलू विवादों के गंभीर परिणाम को सामने ला दिया है। मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग महिला की मौत से इलाके में शोक और सनसनी का माहौल है। अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि विवाद के दौरान क्या हुआ और महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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