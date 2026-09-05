कौशांबी में पुलिस और 50 हजार के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

कौशांबी पुलिस की इस कार्रवाई को इनामी और फरार आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, पुलिस द्वारा बताए गए घटनाक्रम और बरामदगी की आगे की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। फिलहाल आरोपी शकील अहमद जिला अस्पताल में उपचाराधीन है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सीओ सौरभ सामंत ने कहा कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है और पुलिस सभी संबंधित तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।