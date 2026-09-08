थाने के गेट पर महिला सिपाही की गोली लगने से मौत, कौशांबी में थी तैनाती, पिछले साल ही यूपी पुलिस में हुई थी भर्ती

उन्होंने बताया की गोली किन परिस्थितियों में चली इस मामले में जांच की जा रही है और स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस पहलु पर भी जांच करी है कि प्रियंका ने खुद को गोली मारी है या दुर्घटनावस सरकारी रायफल से गोली चल गई है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मामले में जांच को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया है कि थाने में तैनात अन्य पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं, मृतक महिला कांस्टेबल के घर की भी तलाशी ली गई है। वहां से भी कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।