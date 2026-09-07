प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से था नाराज, दोस्त के साथ गला दबाकर की हत्या, वाराणसी पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार

Murder Accused Arrested in Encounter in Varanasi: वाराणसी में एमएससी की छात्रा श्रेया उपाध्याय की हत्या किए जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को राजातालाब पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। 20 दिन पूर्व श्रेया उपाध्याय की हत्या की गई थी और मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया आरोपी इस मामले में वांछित था। पकड़े गए आरोपी की पहचान विवेक चौबे के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर श्रेया उपाध्याय का प्रेमी था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, इसके बाद की गई जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल, घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।