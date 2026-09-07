7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से था नाराज, दोस्त के साथ गला दबाकर की हत्या, वाराणसी पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार

Encounter in Varanasi: वाराणसी में एमएससी की छात्रा श्रेया उपाध्याय की हत्या किए जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को राजातालाब पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Sep 07, 2026

Varanasi Crime News

पकड़ा गया आरोपी (Pc-Varanasi Police)

Murder Accused Arrested in Encounter in Varanasi: वाराणसी में एमएससी की छात्रा श्रेया उपाध्याय की हत्या किए जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को राजातालाब पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। 20 दिन पूर्व श्रेया उपाध्याय की हत्या की गई थी और मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया आरोपी इस मामले में वांछित था। पकड़े गए आरोपी की पहचान विवेक चौबे के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर श्रेया उपाध्याय का प्रेमी था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, इसके बाद की गई जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल, घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

गला दबाकर की थी हत्या

एडीसीपी निर्पेंद्र कुमार ने बताया है कि 20 दिन पूर्व एमएससी की छात्रा श्रेया उपाध्याय की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विवेक चौबे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान विवेक ने बताया कि श्रेया की शादी कहीं और तय हो गई थी और वह इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन श्रेया नहीं मान रही थी। इसके बाद आरोपी विवेक ने अपने एक मित्र पुनीत मिश्रा के साथ मिलकर श्रेया की हत्या करने की योजना बनाई।

एडीसीपी ने बताया कि दोनों ने मिलकर श्रेया को अपने कमरे पर बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं, उसके शव को बाथरूम में छोड़कर दोनों फरार हो गए। इसी क्रम में पुलिस विवेक चौबे की तलाश कर रही थी। सोमवार की सुबह सूचना मिली कि विवेक जगतदेवपुर की तरफ आ रहा है और कहीं भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस को देखकर विवेक भागने लगा और पुलिस ने उसका पीछा करके उसे पकड़ने का प्रयास किया।

दाहिने पैर में लगी गोली

इसी दौरान विवेक ने अवैध असलहे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया है कि पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में विवेक चौबे के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। विवेक को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक, विवेक के पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें कि इससे पूर्व विवेक के साथी पुनीत मिश्रा को भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था।

महानंदा एक्सप्रेस में पेंट्री कर्मियों की दबंगई, डीडीयू जंक्शन पर वेंडर को बंधक बनाकर पीटा, फेंका गर्म तेल

ये भी पढ़ें
Pddu junction news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2026 07:44 am

Published on:

07 Sept 2026 07:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से था नाराज, दोस्त के साथ गला दबाकर की हत्या, वाराणसी पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘काशी के क्योटो में हुआ चमत्कार, पानी पर चल गई दो पहिया नाव’, वीडियो शेयर करके अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज

Varanasi latest news
वाराणसी

BHU के ICU में पद्मश्री प्रो. टीके लहरी से हुई मारपीट, एसोसिएट प्रोफेसर पर आरोप, 8 महीने से चल रहा इलाज

BHU News
वाराणसी

चेतावनी बिंदु से नीचे पहुंचा गंगा का जलस्तर लेकिन बढ़ी दुस्वारियां, वाराणसी में लोग सिल्ट और बदबू से परेशान

Varanasi news
वाराणसी

BHU के प्रोफेसर को सिलेंडर में 3.8 किलो गैस कम मिली, पीएमओ में की शिकायत, पूर्ति विभाग बोला- कराएंगे जांच

BHU News
वाराणसी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाढ़ का लिया जायजा: प्रभावितों में बाटी राहत सामग्री, बोले- परेशान होने की जरुरत नहीं

Varanasi news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.