सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाढ़ का लिया जायजा: प्रभावितों में बाटी राहत सामग्री, बोले- परेशान होने की जरुरत नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण जिन किसानों की फैसल खराब हुई है, उन्हें मुआवजा देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। मकान गिरने, आकाशीय बिजली और सर्पदंश जैसी घटनाओं को भी आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के भीतर 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि बेघर हुए परिवारों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान बढ़ रहा शिविर में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण करते हुए वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली है। इसके साथ ही शिविर में रह रहे बच्चों से भी उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछताछ की।