खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, फिर स्लॉटर हाउस के लाइसेंस क्यों दिए?’ सपा नेता सुभाष राजभर का सीएम योगी पर बड़ा हमला

Subhash Rajbhar Attacks CM Yogi Adityanath: यूपी के वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता डॉ. सुभाष राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक नफरत और धार्मिक कट्टरता की राजनीति करते हैं। सुभाष राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, लेकिन उनके शासन में स्लॉटर हाउस के लाइसेंस बड़े पैमाने पर दिए जा रहे हैं।