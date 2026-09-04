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खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, फिर स्लॉटर हाउस के लाइसेंस क्यों दिए?’ सपा नेता सुभाष राजभर का सीएम योगी पर बड़ा हमला

SP Leader Subhash Rajbhar: समाजवादी पार्टी के नेता सुभाष राजभर ने ​कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री सांप्रदायिक नफरत और धार्मिक कट्टरता की राजनीति करते हैं। वह खुद को 'हिंदू हृदय सम्राट' कहते हैं।
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वाराणसी

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Shaitan Prajapat

Sep 04, 2026

CM Yogi

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। PC: IANS

Subhash Rajbhar Attacks CM Yogi Adityanath: यूपी के वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता डॉ. सुभाष राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक नफरत और धार्मिक कट्टरता की राजनीति करते हैं। सुभाष राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, लेकिन उनके शासन में स्लॉटर हाउस के लाइसेंस बड़े पैमाने पर दिए जा रहे हैं।

गौमाता और स्लॉटर हाउस का विरोधाभास

राजभर ने कहा कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ गाय को पीढ़ियों से माता मानते हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस के लाइसेंस जारी कर प्रदेश को बीफ निर्यात में देश का अग्रणी राज्य बना दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जो व्यक्ति गायों की हत्या के लिए लाइसेंस दे रहा है, वह हिंदू कैसे हो सकता है।

सनातन और राम-कृष्ण भक्त होने का दावा

सुभाष राजभर ने आगे कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ हिंदू, सनातनी और भगवान राम व कृष्ण के अनुयायी होते, तो वे पूज्य गौमाता की हत्या के लिए स्लॉटर हाउस के लाइसेंस क्यों जारी करते। उन्होंने इस विरोधाभास को मुख्यमंत्री की दोहरी नीति करार दिया।

सांप्रदायिक राजनीति का आरोप

सपा नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सांप्रदायिक घृणा और धार्मिक उन्माद की राजनीति में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट का दावा करने वाले व्यक्ति को गौमाता की रक्षा करनी चाहिए, न कि उनके वध की अनुमति देनी चाहिए। राजभर ने इसे सनातन मूल्यों के खिलाफ बताया।

बीफ निर्यात में यूपी की अग्रणी भूमिका

राजभर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश ने बीफ निर्यात में देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर स्लॉटर हाउस के लाइसेंस जारी होने से यह स्थिति बनी है। यह मुख्यमंत्री के हिंदूवादी छवि के दावों के बिल्कुल विपरीत है।

विपक्ष का राजनीतिक हमला

समाजवादी पार्टी के इस हमले को योगी सरकार की गौ सुरक्षा नीति पर सवाल उठाने वाला माना जा रहा है। सुभाष राजभर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गौमाता का वध कराने वाले लाइसेंस देने वाला व्यक्ति सच्चा हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस विरोधाभास का जवाब मांगा।

सपा का रुख साफ

डॉ. सुभाष राजभर ने कहा कि सपा गौमाता की रक्षा और सनातन मूल्यों के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ स्लॉटर हाउस फैल रहे हैं। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

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Updated on:

04 Sept 2026 07:29 pm

Published on:

04 Sept 2026 07:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, फिर स्लॉटर हाउस के लाइसेंस क्यों दिए?’ सपा नेता सुभाष राजभर का सीएम योगी पर बड़ा हमला

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