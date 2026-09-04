4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी CJP?’ यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नए गठबंधन की चर्चाएं तेज

UP Elections: सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका की मुलाकात के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 04, 2026

Akhilesh Yadav and Ashutosh Ranka

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका (फाइल फोटो)

Will CJP Contest UP Elections With SP Support: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। राजधानी लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका की बैठक ने नई अटकलों को जन्म दिया है। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि क्या दोनों पक्षों के बीच कोई समझदारी बन सकती है।

अखिलेश-रांका मुलाकात ने बढ़ाई अटकलें

एक दिन पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव और सीजेपी पदाधिकारी आशुतोष रांका के बीच मुलाकात हुई थी। बैठक के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनाव के मद्देनजर संभावित सहयोग की दिशा में कदम बता रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने आधिकारिक रूप से कोई बड़ा बयान नहीं दिया।

सीजेपी नेताओं का इंटरव्यू में जवाब

सीजेपी से जुड़े सौरभ दास और रत्ना सिंह से जब पूछा गया कि अगर अखिलेश यादव या राहुल गांधी समर्थन दें तो क्या पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो रत्ना सिंह ने साफ कहा, 'मुझे फ्यूचर का नहीं पता। मैं वर्तमान में जीने वाली हूं। हर फैसला रोज लेती हूं। आगे चुनाव लड़ूंगी या नहीं, यह अभी नहीं बता सकती।' उन्होंने जोर दिया कि वे मन के मुताबिक फैसले लेती हैं।

सपा का आधिकारिक रुख

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बैठक को आभार जताने वाली बताया। उन्होंने कहा कि सपा ने जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन का समर्थन किया था और सदन में मुद्दा उठाया था। इसलिए यह मुलाकात हुई। सपा ने सीजेपी के अन्य राजनीतिक फैसलों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया।

बैठक क्यों मानी जा रही महत्वपूर्ण

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक अहम मानी जा रही है। सपा बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरती रही है। अखिलेश यादव स्कूलों के बंद होने के मुद्दे पर बार-बार केंद्र और राज्य सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने डेढ़ घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की।

छात्रों और युवा मुद्दों पर फोकस

सूत्रों का कहना है कि चर्चा में छात्रों से जुड़े मुद्दे और युवा पीढ़ी की चिंताएं शामिल हो सकती हैं। पिछले महीने राजस्थान में ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के दौरान रांका पर कथित हमले के बाद अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से समर्थन जताया था। यही कारण बैठक का आधार बना।

मुसलमानों को CM बनाए सपा: अखिलेश यादव पर राजभर का तंज- ‘20% मुस्लिमों ने 4 बार यादवों को CM बनाया, अब उनका हक दो’

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2026 02:32 pm

Published on:

04 Sept 2026 02:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी CJP?’ यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नए गठबंधन की चर्चाएं तेज

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बसपा छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल होंगे मायावती के भतीजे आकाश आनंद? संजय निषाद ने दिया ऑफर, बोले- उचित पद मिलेगा

akash anand sanjay nishad party offer up politics
लखनऊ

जन्माष्टमी पर सूर्य प्रताप शाही का अखिलेश यादव पर कमेंट, बोले- राम-कृष्ण रोम-रोम में बसे हैं

जन्माष्टमी पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना (फोटो सोर्स : फाइल फोटो Ritesh Singh )
लखनऊ

संजय निषाद ने वंदे मातरम् बिल पर रखी सरकार की जिम्मेदारी, बोले- कड़े कानून से सुनिश्चित होता है पालन

वंदे मातरम बिल पर मंत्री संजय निषाद बोले- कानून का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी  (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Politics: ‘जिन्होंने कभी नहीं चखा चुनावी हार का स्वाद’, राजा भैया, अखिलेश यादव समेत जानिए यूपी की सियासत के वो 9 चेहरे

up chunav 2027 undefeated leaders election record
लखनऊ

अखिलेश यादव से CJP प्रवक्ता की मुलाकात पर सपा का स्पष्टीकरण, फखरुल हसन चांद ने बताई वजह

युवा आंदोलन और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सपा नेताओं की सक्रियता लगातार चर्चा में रही है। (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.