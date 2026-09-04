‘क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी CJP?’ यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नए गठबंधन की चर्चाएं तेज

Will CJP Contest UP Elections With SP Support: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। राजधानी लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका की बैठक ने नई अटकलों को जन्म दिया है। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि क्या दोनों पक्षों के बीच कोई समझदारी बन सकती है।